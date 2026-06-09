«Акрон» может подписать сербского игрока

Тольяттинский "Акрон" может подписать сербского форварда.

По информации источника, тольяттинский "Акрон" ведет переговоры по трансферу форварда "Чукарички" Слободана Тедича, предполагаемая сумма сделки составляет 1 миллион евро.

В сезоне-2025/26 Слободан Тедич провел за "Чукарички" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 2,5 миллионов евро, контракт сербского нападающего с клубом рассчитан до конца 2027 года.