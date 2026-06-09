Нападающий «Черноморца» высказался о проблемах судейства в Первой лиге

Нападающий «Черноморца» Илья Кухарчук высказался о судействе в Лиге Pari, отметив, что отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR) негативно сказывается на качестве судейства. Он выразил мнение, что ошибки судей происходят случайно, а не намеренно. Кухарчук подчеркнул, что на его счету остались три не назначенных пенальти.

«Про судейство можно много говорить, но я надеюсь, что ошибки, которые арбитры совершают, они делают это случайно, не специально. Все мы люди, все ошибаемся. Тут я могу говорить только за себя — на мне не поставили три чистых пенальти. Я даже после одного эпизода разговаривал с судьёй, ему поставили двойку. Мне дали жёлтую карточку за симуляцию, хотя там был явный пенальти — мне пробили по ахиллу. И лично я за VAR. Такие эпизоды судья может пропустить, боковой не увидеть, так как он далеко. А VAR подсказал бы. VAR — это помощник, потому что есть человеческий фактор, мы все ошибаемся. Можно говорить, что VAR тоже делает, как нужно, но в «Химках» в Премьер-Лиге был положительный эффект», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».