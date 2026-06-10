Тренер ЦСКА рассказал об адаптации Баринова

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что полузащитник Дмитрий Баринов вернется на свой уровень после отдыха.

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Баринов в январе перешел в ЦСКА из московского «Локомотива».

— Дмитрий Баринов? Есть мнение, что после перехода он заиграл хуже.

— Отношения с ним замечательные. Контакт есть. Мне нравится он как футболист. Его эта хулиганистость… Люблю таких. Он принесет много пользы. Когда ты цветок из горшка пересаживаешь — ему нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям. Понятно, что Дима ищет причины в себе. Уверен, что сейчас отдохнет и вернется на свой уровень, — сказал Игдисамов «Вечерней Казани».

ЦСКА 1 июня объявил, что 39‑летний Игдисамов утвержден в должности главного тренера команды. Со специалистом подписан контракт по схеме «2+2». Под его руководством армейцы провели три заключительных матча сезона‑2025/26: в FONBET Кубке России проиграли «Спартаку» (0:1), а в МИР РПЛ одержали победы над «Пари НН» (2:1) и «Локомотивом» (3:1).

ЦСКА по итогам сезона‑2025/26 занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России.