«Ювентус» рассматривает возможность подписания экс-полузащитника «Милана» Франка Кессиэ.

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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, ивуариец по-прежнему не продлил контракт с «Аль-Ахли», истекающий 30 июня. Саудовский клуб предлагал Кессиэ двухлетнее соглашение с зарплатой 12 млн евро в год, но игрок отклонил предложение и приостановил переговоры.

Сообщается, что приоритетом Кессиэ является возвращение в Италию. В связи с этим «Ювентус», проявляющий интерес к хавбеку в течение последних нескольких месяцев, может активизировать работу над его трансфером в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Кессиэ провел 26 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, отметившись 5 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика – здесь.