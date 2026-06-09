«Ювентус» может подписать Кессиэ. Экс-хавбек «Милана» отказался продлевать контракт с «Аль-Ахли» и хочет вернуться в Серию А (Джанлука Ди Марцио)
«Ювентус» рассматривает возможность подписания экс-полузащитника «Милана» Франка Кессиэ.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, ивуариец по-прежнему не продлил контракт с «Аль-Ахли», истекающий 30 июня. Саудовский клуб предлагал Кессиэ двухлетнее соглашение с зарплатой 12 млн евро в год, но игрок отклонил предложение и приостановил переговоры.
Сообщается, что приоритетом Кессиэ является возвращение в Италию. В связи с этим «Ювентус», проявляющий интерес к хавбеку в течение последних нескольких месяцев, может активизировать работу над его трансфером в ближайшие дни.
В прошедшем сезоне Кессиэ провел 26 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, отметившись 5 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика – здесь.
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