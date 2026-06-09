Футболист ЦСКА Кисляк ответил, за какой клуб мечтает сыграть

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, за какой клуб болеет.

Футболист заявил, что мечтает сыграть в составе "Барселоны".

"Какой европейский чемпионат мне ближе? Сейчас мне российский чемпионат ближе (улыбается). Я болею за "Барселону", она мне очень нравится. Мечтаю ли там поиграть? Конечно. Любой мальчик мечтает поиграть за "Барселону", - сказал Кисляк "Матч ТВ".

Матвей Кисляк выступает в составе основной команды ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 42 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, набрав 94 очка в 38 матчах.