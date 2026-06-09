«Зенит» продлил контракт с защитником

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о продлении соглашения с защитником Вячеславом Караваевым. Новый контракт рассчитан на два года с опцией пролонгации ещё на один сезон и действует до 30 июня 2026 года.

«Вячеслав Караваев с нами! «Зенит» продлил договор с защитником, новый договор действует по схеме «2+1». Сине-бело-голубые поздравляют Вячеслава Караваева с новым соглашением и рассчитывают, что впереди нас ждёт множество общих славных побед!» — сообщила пресс-служба клуба.

В предыдущем сезоне Караваев провёл за «Зенит» несколько матчей, так как восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в январе 2025 года. Караваев вернулся к тренировкам в марте 2026 года. Он выступает за петербургский клуб с сентября 2019 года. За время в «Зените» он завоевал четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок России и Кубок России.