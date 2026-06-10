«Бенфика» объявила о выкупе Моуринью «Реалом» за 15 миллионов евро

Португальская «Бенфика» в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) cообщила об уходе главного тренера Жозе Моуринью в мадридский «Реал».

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В лиссабонском клубе отметили, что испанская команда выплатила 15 миллионов евро за уход специалиста, который дал согласие возглавить «Реал». «Бенфика» также поблагодарила Моуринью за работу.

Ранее мадридская команда сообщила об уходе с поста главного тренера Альваро Арбелоа. Он возглавлял «Реал» с января этого года.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами тренер выиграл чемпионат Испании, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны. В «Бенфике» португальский специалист работал с сентября 2025 года.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.