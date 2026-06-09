«Арсенал» подписал контракт с защитником Гоцуком

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником Кириллом Гоцуком.

33-летний футболист ранее выступал за липецкий «Металлург», «Шинник», «Крылья Советов», курский «Авангард», «Пари НН», турецкий «Серик» и московское «Торпедо». В составе «Пари НН» Гоцук в сезоне-2020/2021 помог команде выйти из Лиги Pari в Мир РПЛ, а в составе «Авангарда» дошёл до финала Фонбет Кубка России.

«Кирилл, добро пожаловать в «Арсенал»! Новых успехов и побед в Туле!» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

В минувшем сезоне команда из Тулы заняла 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.