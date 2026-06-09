Экс-игрок "Краснодара" высказался о Слуцком

Бывший игрок "Краснодара" Герман Онугха высказался о главном тренере "Шанхай Шэньхуа" Леониде Слуцком.

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Герман Онугха оценил идею российского специалиста уехать в Китай.

"Мне понравилась его идея уехать в Китай и развиваться дальше как тренер, это очень круто. Он поработал в России, Англии и Нидерландах. Сейчас уехал вообще на другую часть планеты - просто респект!" - сказал Онугха Sport24.

Леонид Слуцкий стал главным тренером "Шанхай Шэньхуа" в конце декабря 2023 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 23 матча, одержала 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца декабря 2027 года.