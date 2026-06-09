Тренер «Арсенала» просит руководство подписать топ-игрока «Реала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть возможность подписания нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х.

По информации источника, Винисиус является «мечтой» тренера лондонского клуба. Артета рассматривает бразильца как недостающий элемент в атаке «канониров».

Винисиус занимает четвёртую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов по версии портала Transfermarkt. Его стоимость составляет € 140 млн. Действующий контракт нападающего с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что руководство «сливочных» готово продлить трудовое соглашение с Винисиусом только в том случае, если игрок согласится на предложение клуба, которое заметно уступает его финансовым запросам.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач.