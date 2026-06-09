«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» вступили в борьбу за игрока «Челси»

Испанский защитник Марк Кукурелья близок к уходу из «Челси». Оба манчестерских клуба, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», готовы конкурировать за 27-летнего футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, после того как Кукурелья выразил желание покинуть лондонский клуб, «Челси» установил цену в размере € 50 млн, что привлекло внимание нескольких европейских грандов. Ранее интерес к защитнику проявляли «Барселона» и мадридский «Атлетико», но теперь к борьбе присоединились и клубы из Манчестера.

В текущем сезоне Кукурелья провёл 50 матчей за «Челси», забив один гол и сделав четыре результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 50 млн. Контракт Кукурельи с «Челси» действует до 2029 года.