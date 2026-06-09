Нестиранные джерси Сафонова с Лиги чемпионов выставили на продажу

Нестиранные джерси российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова с полуфинала и финала Лиги чемпионов выставили на продажу за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Как указано в публикации, футболку матча полуфинала турнира с «Баварией» продавец приобрел на иностранном аукционе и готов ее продать за 700-800 тысяч. На ней есть следы поля, белая краска от разметки и автограф футболиста. Вторая футболка находится еще на зарубежной онлайн-платформе, однако за 600 тысяч продавец готов ее купить и отправить заказчику.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.