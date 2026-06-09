Глава «Урала» прокомментировал отставку Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отставку Василия Березуцкого с поста главного тренера команды. Об уходе российского специалиста стало известно накануне, 8 июня. Стороны приняли решение не продлевать истекающий контракт. Отметим, «Урал» не смог пробиться в Мир РПЛ по итогам сезоне-2025/2026, проиграв в стыковых матчах махачкалинскому «Динамо».

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