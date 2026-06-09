«Реал» может подписать Шлоттербека, защитник «Боруссии» нравится Моуринью. Трансфер может обойтись в 5–60 млн евро без учета бонусов (Bild)
«Реал» может подписать защитника «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербека.
По информации Bild, 26-летний защитник сборной Германии нравится Жозе Моуринью, который должен возглавить «Реал» в ближайшее время. Мадридский клуб, планирующий перестройку в обороне, контактирует со Шлоттербеком напрямую и намерен сделать защитнику предложение в ближайшее время, при этом утверждается, что защитник говорил своему окружению о желании играть за «Реал».
Отмечается, что в контракте Шлоттербека с «Боруссией» прописаны отступные при определенных условиях, связанных с выступлением на чемпионате мира. Сумма трансфера без учета бонусов может составить 50–60 млн евро.
«Реал» может подписать Шлоттербека, защитник «Боруссии» нравится Моуринью. Трансфер может обойтись в 50-60 млн евро без учета бонусов (Bild)
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Иван Чишкала: «У меня всегда было понимание: война – это плохо. При этом сейчас я понимаю, что причины конфликтов очень глубокие»
«Реал» может подписать Шлоттербека, защитник «Боруссии» нравится Моуринью. Трансфер может обойтись в 50-60 млн евро без учета бонусов (Bild)
«Торонто» рассматривает около 5 кандидатов на пост главного тренера. Клуб проведет с ними очные встречи на этой неделе (Пьер ЛеБрюн)
Иван Чишкала: «У меня всегда было понимание: война – это плохо. При этом сейчас я понимаю, что причины конфликтов очень глубокие»