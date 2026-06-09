«Реал» может подписать защитника «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербека.

По информации Bild, 26-летний защитник сборной Германии нравится Жозе Моуринью, который должен возглавить «Реал» в ближайшее время. Мадридский клуб, планирующий перестройку в обороне, контактирует со Шлоттербеком напрямую и намерен сделать защитнику предложение в ближайшее время, при этом утверждается, что защитник говорил своему окружению о желании играть за «Реал».

Отмечается, что в контракте Шлоттербека с «Боруссией» прописаны отступные при определенных условиях, связанных с выступлением на чемпионате мира. Сумма трансфера без учета бонусов может составить 50–60 млн евро.