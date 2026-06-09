Экс‑тренер «Пари НН» возглавил «Партизан»

Футбольный клуб «Партизан» объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера.

Илич сменил в команде Срджана Благоевича, который в понедельник возглавил «Акрон».

48‑летний Илич большую часть карьеры футболиста провел в команде из Белграда, с ней он дважды выигрывал чемпионат страны.

Последним местом его работы в качестве тренера был «Сумгаит» из Азербайджана, до этого Илич год возглавлял российский «Пари НН».

В прошлом сезоне чемпионата Сербии «Партизан» занял третье место в турнирной таблице.