"Родина" может расстаться с семью футболистами

Московский клуб готов рассматривать предложения.

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По данным источника, в "Родине" готовы рассматривать варианты по Илье Свинову, Георгию Юдинцеву, Дмитрию Тананееву, Дмитрию Шадринцеву, Леону Мусаеву, Денису Тихонову и Астемиру Гордюшенко.

Отмечается, что клуб не пытается трудоустраивать игроков, не выгоняет их, отдавая решение на откуп самим футболистам, и ждут на сбор всех.

Напомним, по итогам минувшего сезона московская команда стала чемпионом в Первой лиге и завоевала прямую путевку в Российскую Премьер-Лигу.