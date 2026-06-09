Экс-тренер "Динамо" оценил продление контракта Акинфеева с ЦСКА

Решение вратаря и капитана московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева продолжить игровую карьеру говорит о его уверенности в собственных силах. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший тренер московского "Динамо" Ролан Гусев.

Ранее ТАСС сообщал, что ЦСКА продлил контракт с 40-летним Акинфеевым на один сезон.

"Он большой профессионал и сам почувствует, когда ему хватит. Если он продолжает играть, значит, чувствует в себе силы и энергию. Кто бы что ни говорил, с Акинфеевым ЦСКА - одна команда, без него - другая", - сказал Гусев.

Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Футболист шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз выиграл кубок и суперкубок страны, один раз - Кубок УЕФА. Акинфеев является самым титулованным российским футболистом. В декабре он стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ".