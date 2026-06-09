Глава Медиалиги отреагировал на критику судей

Осипов о критике судей в Медиалиге: «Шоу-матч от вашего партнера судили арбитры из МФЛ. Если это колхоз, то зачем их звать?»
Глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов отреагировал на критику лиги от президента «Броуков» Райзена.
После первого матча 1/4 финала МФЛ-7 между ФК «10» и «Броуками» Райзен раскритиковал Медиалигу и назвал ее «###### колхоз». В игре «Броукам» не дали взять челлендж на фол, и сразу после этого команда пропустила гол. Главный арбитр встречи Максим Чембулатов заявил, что у него не работала рация, поэтому он не услышал, что «БроукБойз» берут челлендж.
«Реакция на речь Райзена? Тема все по делу говорит. Только я бы не спешил валить все на нерабочую гарнитуру. Чембулатов пытается быть в тренде медиа, общаться с ребятами на одном языке, но тем самым выводит людей из себя. Теперь другой вопрос: в каком формате Артем говорит, что колхоз, а что не колхоз. Я себе не позволяю в отношении «Броуков» говорить, что они колхоз если не за миллиард, то за сотни миллионов рублей. Мне кажется, здесь нужно быть максимально уважительным к лиге. Считаю, что выражения и тональность нужно подбирать. У Медиалиги есть партнер, нейминг которого она носит. Мы чего хотим добиться? Чтобы от партнеров было нежелание видеть какие-либо команды в лиге, потому что они позволяют себе ######### [оскорблять] большую компанию или компании, которые позволяют лиге существовать? Взрослые мужики, должны отдавать себе отчет. Но и Чембулатов, который рассказывает про нерабочую рацию, это полная ##### [хрень]. Я иногда спрашивал про некоторые моменты в играх и судьи мне на улыбке отвечали, что не видели или не слышали. Мне это критически не нравится. Вы говорите: «Найдите судей». Вчера матч от вашего партнера [шоу-матч BetBoom Медиа Класико] судили арбитры из Медиалиги. Если это колхоз, то зачем их звать? Только ваш колхоз стоил в 10 раз больше, чем полсезона лиги. Нравится такая тональность? Мне кажется, нет. Я не задевал вчерашний матч. Вчера был медийный матч, все молодцы, не обсуждается. Это просто пример того, что я тоже могу ######### [оскорблять] тех людей, которые ######## [оскорбляют] меня. Только не хочется этого делать. Потому что есть уважение. Чембулатов криво пошутил, Райзен за это зацепился. Здесь не один Чембулатов работает, чтобы ты колхозом всех подряд называл. Накопительный эффект после слов Апонасенко, что он дал желтую Манне, потому что пропустил желтую на Морозове? Вы думаете, в других видах спорта такого не происходит? Здесь вам дают возможность это услышать. Это все те же люди. Настоящий футбол без прикрас и утаек. Для меня тоже это дичь. Были бы другие судьи – мы бы без вопросов взяли. Был Ваге, но произошла история с его отстранением. Будем еще пробовать искать арбитров из проффутбола. В этом и прелесть Медиалиги, что здесь все такие, какие есть на самом деле. Мне кажется, что для вас это должно быть большой находкой. Я думаю, вы легко можете представить себя на моем месте, где два арбитра – один рассказывает про гарнитуру, второй дает желтую, потому что не дал другому. Мы все выбираем людей, но потом они периодически начинают косячить. Просто это лучшие из тех, кто есть. Нет других, к сожалению или к счастью», – сказал Осипов.
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