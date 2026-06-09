Глава Медиалиги отреагировал на критику судей

Глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов отреагировал на критику лиги от президента «Броуков» Райзена.

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После первого матча 1/4 финала МФЛ-7 между ФК «10» и «Броуками» Райзен раскритиковал Медиалигу и назвал ее «###### колхоз». В игре «Броукам» не дали взять челлендж на фол, и сразу после этого команда пропустила гол. Главный арбитр встречи Максим Чембулатов заявил, что у него не работала рация, поэтому он не услышал, что «БроукБойз» берут челлендж.