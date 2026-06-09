В "Динамо" прокомментировали будущее Лунева и Нгамале в клубе

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев прокомментировал будущее в клубе вратаря Андрея Лунева и вингера Муми Нгамале.

© ФК "Динамо"

"Их контракты пока действуют. Это два кейса, которые сейчас находятся в проработке. Сандро будет смотреть в том числе на то, насколько Нгамале подходит под его видение игры команды. Поэтому давайте дадим какое-то время, чтобы завершить этот процесс", - сказал Ивлев.

34-летний Андрей Лунев защищает ворота московского "Динамо" с июля 2024 года. В этом сезоне вратарь принял участие в 18 матчах и четыре из них завершил на ноль.

31-летний Муми Нгамале стал игроком бело-голубых в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне камерунский вингер забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 играх.

Напомним, в мае на пост главного тренера команды вернулся Сандро Шварц, сменивший Ролана Гусева.