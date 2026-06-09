В "Динамо" прокомментировали будущее Лунева и Нгамале в клубе

В "Динамо" высказались о ситуации с Луневым и Нгамале
Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев прокомментировал будущее в клубе вратаря Андрея Лунева и вингера Муми Нгамале.
"Их контракты пока действуют. Это два кейса, которые сейчас находятся в проработке. Сандро будет смотреть в том числе на то, насколько Нгамале подходит под его видение игры команды. Поэтому давайте дадим какое-то время, чтобы завершить этот процесс", - сказал Ивлев.
34-летний Андрей Лунев защищает ворота московского "Динамо" с июля 2024 года. В этом сезоне вратарь принял участие в 18 матчах и четыре из них завершил на ноль.
31-летний Муми Нгамале стал игроком бело-голубых в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне камерунский вингер забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 играх.
Напомним, в мае на пост главного тренера команды вернулся Сандро Шварц, сменивший Ролана Гусева.
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