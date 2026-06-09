«Аталанта» уволила главного тренера

Футбольный клуб «Аталанта» объявил, что Раффаэле Палладино освобожден от обязанностей главного тренера команды.

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Вместе с ним клуб покидает весь его тренерский штаб.

— Футбольный клуб «Аталанта» благодарит Раффаэле Палладино и его команду за их преданность делу и желает им всего наилучшего в будущем, — говорится в тексте сообщения.

42‑летний Палладино тренировал «Аталанту» с ноября 2025 года, сменив по ходу сезона Ивана Юрича.

В завершившемся сезоне итальянской Серии А команда из Бергамо заняла седьмое место в турнирной таблице.