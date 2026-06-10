Жирков поделился впечатлениями от работы в штабе «Динамо»

Российский тренер Юрий Жирков поделился впечатлениями от работы в тренерском штабе московского «Динамо». Жирков был частью штаба Ролана Гусева, который покинул бело-голубых этим летом. Сейчас «Динамо» возглавляет немецкий специалист Сандро Шварц, прежде уже работавший с бело-голубыми.

«Сначала было тяжеловато во всё это окунуться. Всё в первый раз, тем более в такой команде. Где-то в середине привыкли, отлично работали. Очень остался доволен опытом», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» завершило минувший сезон Мир Российской Премьер-Лиги, заняв седьмое место. Чемпионом страны стал «Зенит».