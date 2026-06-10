«Хэкен» за рекордную сумму продал полузащитника «Спортингу»

«Спортинг» за 7,25+2,75 млн евро купил Андерсена – это рекордная продажа «Хэкена». Отступные хавбека молодежной сборной Дании – 80 млн евро
«Спортинг» объявил о переходе полузащитника «Хэкена» Силаса Андерсена.
21-летний хавбек молодежной сборной Дании подписал контракт до лета 2031 года, его отступные – 80 миллионов евро.
Tipsbladets сообщает, что «Спортинг» заплатит 7,25 миллиона евро, еще 2,75 млн предусмотрены в виде бонусов. «Хэкен» заявил, что это рекордная продажа в истории клуба.
Датчанин в шведском клубе провел 64 матча, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Мелкадзе не перешел бы в «Зенит»: «Если придут они, то придут и другие – выберу другой клуб, я воспитанник «Спартака». ЦСКА вычеркнем из черного списка»
ISU планирует увеличить расходы на призовые для спортсменов более чем в два раза
Сегодня пройдут выборы президента Союза биатлонистов России. На пост претендуют Майгуров и Батманов
Мелкадзе не перешел бы в «Зенит»: «Если придут они, то придут и другие – выберу другой клуб, я воспитанник «Спартака». ЦСКА вычеркнем из черного списка»
ISU планирует увеличить расходы на призовые для спортсменов более чем в два раза
Сегодня пройдут выборы президента Союза биатлонистов России. На пост претендуют Майгуров и Батманов