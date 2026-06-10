«Хэкен» за рекордную сумму продал полузащитника «Спортингу»

«Спортинг» объявил о переходе полузащитника «Хэкена» Силаса Андерсена.

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21-летний хавбек молодежной сборной Дании подписал контракт до лета 2031 года, его отступные – 80 миллионов евро.

Tipsbladets сообщает, что «Спортинг» заплатит 7,25 миллиона евро, еще 2,75 млн предусмотрены в виде бонусов. «Хэкен» заявил, что это рекордная продажа в истории клуба.

Датчанин в шведском клубе провел 64 матча, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.