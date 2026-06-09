Карпин: «Чемоданное» настроение у футболистов сборной присутствовало с первого дня»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что тренерскому штабу национальной команды пришлось бороться с «чемоданным» настроением у футболистов в начале летних сборов.

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Во вторник в Калининграде сборная России примет команду Тринидада и Тобаго в рамках BetBoom товарищеского матча. Встреча начнется в 20:00.

— Приходилось ли как‑то фокусировать ребят и приводить их в чувства? Наверняка у них есть какое‑то «чемоданное» настроение.

— Уже сказал много раз, что да. Футболисты сейчас всегда отвечают, что хотят играть и понимают, что такое сборная. Но «чемоданное» настроение присутствовало с первого дня.

— Как его побороть?

— Считаю, что мы его побороли на первом же собрании. Думаю, что мы смогли развернуть ребят в другую сторону и все эти настроения убрать, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В рамках летних сборов этот матч станет третьей для команды Карпина. Ранее россияне уступили сборной Египта (0:1) и разгромили команду Буркина‑Фасо (3:0).

Прямую трансляцию матча Россия — Тринидад и Тобаго смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР (в режиме live), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.