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Писарев поставил Сафонова в один ряд с Нойером и Куртуа

Чемпионат.com

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев ответил, является ли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов лучшим голкипером мира на текущий момент.

Писарев поставил Сафонова в один ряд с Нойером и Куртуа
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«Один из. Есть Куртуа, Райя, Нойер, Доннарумма, Сафонов, Акинфеев. Но по вратарям лучше к Виталию Витальевичу Кафанову [тренеру вратарей сборной России]. Причины быстрой адаптации Сафонова во Франции? Поведение вне поля — это очень важная составляющая, а на поле он просто очень хороший вратарь. Вот и весь секрет», — приводит слова Писарева «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Сафонов оказался основным вратарём «ПСЖ», вместе с которым он стал чемпионом Франции и выиграл Лигу чемпионов.

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