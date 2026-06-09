Писарев поставил Сафонова в один ряд с Нойером и Куртуа

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев ответил, является ли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов лучшим голкипером мира на текущий момент.

«Один из. Есть Куртуа, Райя, Нойер, Доннарумма, Сафонов, Акинфеев. Но по вратарям лучше к Виталию Витальевичу Кафанову [тренеру вратарей сборной России]. Причины быстрой адаптации Сафонова во Франции? Поведение вне поля — это очень важная составляющая, а на поле он просто очень хороший вратарь. Вот и весь секрет», — приводит слова Писарева «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Сафонов оказался основным вратарём «ПСЖ», вместе с которым он стал чемпионом Франции и выиграл Лигу чемпионов.