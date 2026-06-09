«Реал» объявил об уходе Арбелоа с поста главного тренера команды

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил об уходе Альваро Арбелоа с поста главного тренера команды.

«Реал» Мадрид глубоко благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего своего пребывания в клубе, начиная с его выступлений в нашей молодёжной академии, неизменно демонстрировал преданность, самоотверженность и профессионализм. Он является воплощением ценностей нашего клуба. «Реал» Мадрид, который навсегда останется его домом, желает Альваро Арбелоа и всей его семье всего наилучшего на этом новом этапе их жизни», — написано в сообщении «сливочных».