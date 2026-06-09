Кисляк: «Мне никто из «ПСЖ» не звонил»

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк заявил, что ему никто не звонил из французского «ПСЖ» по поводу возможного перехода.

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Во вторник сборная России победила команду Тринидад и Тобаго в BetBoom товарищеском матче — 3:0. Кисляк провел встречу в запасе.

Ранее инсайдер Экрем Конур написал, что лондонский «Арсенал» и «ПСЖ» заинтересованы в трансфере Кисляка. Контракт 20‑летнего футболиста с армейским клубом действует до лета 2029 года.

— Были слухи про «ПСЖ». Что сейчас?

— Хочу отдохнуть, не знаю. Мне никто из «ПСЖ» не звонил (смеётся). Я не знаю, правда это или нет, но мне приятно. Вообще, старался не обращать внимание [на слухи].

— Игдисамов возглавил ЦСКА. Какие эмоции?

— Рад за него и что он развивается. Это тренер, который меня воспитал.

— Что скажешь о чемпионате мира?

— Фаворит Франция, но буду поддерживать Аббоса [Файзуллаева], хочу, чтобы он исполнил свою мечту и перешёл в «Барселону».

— Куда поедешь в отпуск?

— Сначала домой на рыбалку, потом в Турцию, — передает слова Кисляка корреспондент «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Кисляк провел 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.