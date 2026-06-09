Карпин высказался о матче против сборной Тринидада и Тобаго

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что по итогам матча против сборной Тринидада и Тобаго доволен почти всеми действиями команды.

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Во вторник сборная России одержала победу в BetBoom товарищеском матче в Калининграде — 3:0.

— Атмосфера великолепная, люди пришли поддерживать команду. С удовольствием посетил бы снова Волгоград и Калининград, но тут вопрос к РФС, с кем договорится.

— Довольны игрой команды?

— Почти всем. Если придираться, то можно к реализации. Счет 6:0, 7:0 никого не удивил бы. Ваня Сергеев имел моменты, у Миранчука были.

— Сильный ливень внес коррективы? Каким было качество поля?

— Никаких корректив не вносили. Еще до игры просили полить поле, к нам прислушались. Поле выдержало, все идеально, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

Ранее российская команда разгромила сборную Буркина‑Фасо (3:0) и проиграла сборной Египта (0:1).