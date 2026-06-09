Владислав Радимов назвал имя лидера нынешней сборной России

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» назвал полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова лидером сборной России.

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Во вторник сборная России разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче в Калининграде, Батраков отметился голом. Ранее россияне разгромили команду Буркина‑Фасо (3:0) и уступили сборной Египта (0:1).

— Что для себя отметили по сумме трех матчей сборной?

— Новички есть, они появляются. Лидеры — молодые ребята. Батраков уже стал лидером этой сборной. Это тоже нравится. Если у нас будет возможность вернуться [на международные турниры], то в команде есть люди, которые могут сыграть на высочайшем уровне, поэтому интерес к Алексею со стороны европейских клубов меня не удивляет.

Мотивация, которую ищут ребята, а Валерий Карпин им ее достает, — это сложная история. Когда четыре года играешь, по сути, только для зрителей и не можешь смотреть турнирную таблицу, потому что там нет очков…

Глобально эти матчи показывают как наши недостатки, а в матче с Египтом их было предостаточно, так и хорошие атакующие действия. Когда соперник многое позволяет, мы предстаем во всей красе, — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».