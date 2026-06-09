«Атака смелая, победа очумелая!» Губерниев — о результате матча Россия — Тринидад и Тобаго

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разгромной победе сборной России над командой Тринидада и Тобаго (3:0) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

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«Атака смелая, победа очумелая! А теперь, когда лето, выросла трава, солнце светит, футболисты идут в отпуск! На ЧМ не играем, но поиграем вдоволь зимой между собой», — написал Губерниев в телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. В стартовом матче сыграют Мексика и ЮАР. Всего в турнире примут участие 48 сборных. Россия отстранена от международных соревнований с февраля 2022-го.