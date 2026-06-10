Лионель Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины.

Нападающий «Интер Майами» забил в товарищеском матче со сборной Исландии (3:0) с пенальти на 72-й минуте.

В возрасте 38 лет и 350 дней Месси стал самым возрастным футболистом, забивавшим за сборную Аргентины – он побил рекорд Анхеля Лабруны из «Ривер Плейт», установленный в июле 1957 года (38 лет и 282 дня).

Гол в ворота Исландии стал для Месси 117-м в составе национальной команды.