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Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины. Он забил Исландии в 38 лет и 350 дней и побил рекорд Лабруны 1957 года

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Лионель Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины.

Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины
© Global Look Press

Нападающий «Интер Майами» забил в товарищеском матче со сборной Исландии (3:0) с пенальти на 72-й минуте.

В возрасте 38 лет и 350 дней Месси стал самым возрастным футболистом, забивавшим за сборную Аргентины – он побил рекорд Анхеля Лабруны из «Ривер Плейт», установленный в июле 1957 года (38 лет и 282 дня).

Гол в ворота Исландии стал для Месси 117-м в составе национальной команды.

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