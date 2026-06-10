Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины. Он забил Исландии в 38 лет и 350 дней и побил рекорд Лабруны 1957 года
Лионель Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины.
Нападающий «Интер Майами» забил в товарищеском матче со сборной Исландии (3:0) с пенальти на 72-й минуте.
В возрасте 38 лет и 350 дней Месси стал самым возрастным футболистом, забивавшим за сборную Аргентины – он побил рекорд Анхеля Лабруны из «Ривер Плейт», установленный в июле 1957 года (38 лет и 282 дня).
Гол в ворота Исландии стал для Месси 117-м в составе национальной команды.
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