Журналист Дмитрий Губерниев оценил в своем Telegram-канале победу сборной России по футболу над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче, назвав российскую атаку очумелой.

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«Атака смелая, победа очумелая. А теперь, когда лето, выросла трава, солнце светит, футболисты идут в отпуск», — написал Губерниев.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На седьмой минуте матча счет открыл Мингиян Бевеев. Через восемь минут счет удвоил Александр Сильянов. На 60-й минуте окончательный счет матча установил Алексей Батраков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.