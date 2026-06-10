В "Локомотиве" объяснили, чего не хватило команде в минувшем сезоне

Московскому футбольному клубу "Локомотив" в прошедшем сезоне не хватило глубины состава для полноценной борьбы за золотые медали чемпионата России. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал председатель совета директоров команды Юрий Нагорных.

"Локомотив" по итогам сезона-2025/26 завоевал бронзовые медали Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Мое личное впечатление - думаю, нам не хватило глубины состава, чтобы бороться за золотые медали в РПЛ и финал Кубка России, - сказал Нагорных. - Например, игры со "Спартаком" в Кубке показали, что нам не хватает вариативности. Многие задаются вопросом, почему весна прошла не так уверенно. Нам нужна глубина состава. В конце сезона набираются события, которые влияют на возможность использовать игроков, - травмы, усталость, карточки. И футболистам в этих моментах нужно быть дисциплинированнее, не получать предупреждения за проявление эмоций".