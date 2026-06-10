Месси отметился голом в первом матче после травмы

Сборная Аргентины по футболу в товарищеском матче одержала победу над командой Исландии со счетом 3:0. Игра прошла в США.

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Счет на восьмой минуте открыл защитник аргентинцев Валентин Барко. Во втором тайме - на 72-й минуте - капитан сборной Лионель Месси реализовал пенальти, тем самым удвоив преимущество. Окончательный счет на 86-й минуте установил Тьяго Альмада.

Месси вышел на замену только на 70-й минуте. Причем матч стал для него первым после травмы, полученной еще 25 мая во встрече Главной лиги футбола за "Интер Майами". Из-за повреждения аргентинец пропустил предыдущую товарищескую игру своей сборной против Гондураса (2:0).