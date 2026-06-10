Тренер "Сочи" ответил, продолжит ли работу в клубе

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин ответил, продолжит ли он работу в клубе.

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По словам Осинькина, он с клубом договорился о продолжении сотрудничества.

- Клуб официально ничего не объявлял. Мы договорились о продолжении сотрудничества. Но пока контракт у меня по-прежнему до конца июня, нового я не подписывал. В Сочи приезжаю только 11 июня, - цитирует Осинькина Sport24.

Ранее президент "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера "Сочи". Напомним, что специалист работает в клубе с осени 2025 года. По итогам сезона-2025/26 южане заняли последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 30 встречах, и напрямую вылетели в Первую Лигу.