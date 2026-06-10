Капитан сборной Тринидада и Тобаго выделил двух российских игроков

Капитан сборной Тринидада и Тобаго выделил двух российских футболистов
Защитник "Краснодара" Илья Вахания и полузащитник ЦСКА Иван Обляков впечатлили капитана и защитника сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсада в Betboom - товарищеском матче с командой России. Об этом Рамперсад рассказал ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0. Встреча прошла в Калининграде.
"Тяжелый матч, играть со сборной России очень непросто, у них много высококвалифицированных футболистов, соперник создавал много моментов, у нас их почти не было, - сказал Рамперсад. - Но мы получили большой опыт от этой игры. Я видел флаг Тринидада и Тобаго на трибунах, думаю, что это поклонники нашего игрока Ливая Гарсии, который выступает за "Спартак". У сборной России хорошие футболисты, я бы отметил правого защитника Илью Ваханию, также был хорош капитан Иван Обляков. Да и в целом у сборной России много хороших футболистов, но для меня как-то особенно выделился правый защитник".