Капитан сборной Тринидада и Тобаго выделил двух российских игроков

Защитник "Краснодара" Илья Вахания и полузащитник ЦСКА Иван Обляков впечатлили капитана и защитника сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсада в Betboom - товарищеском матче с командой России. Об этом Рамперсад рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0. Встреча прошла в Калининграде.