Канчельскис высказался о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу возможного отъезда нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в команду из европейского чемпионата.

«Тюкавину надо ехать в Европу, если есть предложение. Надо пользоваться шансом и бежать. Брать билеты на поезд, самолёт. Только там можно добиться результатов», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В сезоне-2025/2026 Константин Тюкавин сыграл в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее в своём интервью отец 23-летнего футболиста рассказал, что его сын не собирается ехать в Польшу или Турцию даже за большие деньги.