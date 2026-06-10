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Моуринью попрощался с «Бенфикой» перед уходом в «Реал»: «Представлять этот клуб было честью. Благодарю президента, сотрудников и игроков – мы создали прочную связь»

Sports.ru

Жозе Моуринью попрощался с «Бенфикой» в соцсетях.

Моуринью попрощался с «Бенфикой»
© Sports.ru

Португальский клуб ранее объявил о переходе тренера в «Реал» за 15 млн евро.

«Благодарю президента Руя Кошту за предоставленную мне возможность работать в «Бенфике». Представлять этот клуб было честью и привилегией. Я также выражаю признательность всем сотрудникам «Бенфики» за образцовый профессионализм, преданность делу и компетентность. Искренне благодарен игрокам, с которыми имел удовольствие работать, и желаю им самых больших личных и профессиональных успехов. Я уверен, что в короткий срок мы создали прочную связь: мой игрок однажды – мой игрок навсегда», – написал Моуринью в инстаграме.
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