Назван лучший игрок РПЛ по числу точных передач

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко возглавил список лидеров РПЛ по числу точных передач в сезоне-2025/2026.

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По данным РУСТАТ, аргентинец выполнил 1542 передачи в ноги партнёрам при точности 86%. Второе место в данном рейтинге занял хавбек ЦСКА Иван Обляков — 1537 пасов при 83% точности. Тройку замкнул защитник «Зенита» Нино (1529, 94%).

Отмечается, что впервые за последние четыре года лучшим по этому показателю оказался не защитник «Зенита» Дуглас Сантос. В позапрошлом сезоне он сделал 1986 точных передач (86%), в сезоне-2023/2024 — 1803 (85%), разделив первое место с Клаудиньо, а в сезоне-2022/2023 — 2025 (86%).

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.