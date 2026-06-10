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«МЮ» объявил об уходе Санчо, Каземиро и Маласиа в связи с истечением контрактов

Sports.ru

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трех футболистов.

«Манчестер Юнайтед» лишился трех футболистов
© Global Look Press

В связи с истечением контрактов команду покидают Джейдон Санчо, Каземиро и Тирелл Маласиа.

Санчо играл за клуб с 2021 года, Каземиро – с 2022-го, как и Маласиа.

Также «МЮ» сообщил об уходе троих игроков академии – Сонни Алджофри, Джеймса Бэйли и Малачи Шарпе.

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