«Барселона» не выкупит Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»

Маркус Рэшфорд возвращается в «Манчестер Юнайтед».

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Как сообщает Marca, «Барселона» решила не выкупать форварда по окончании аренды за 30 млн евро. Опция выкупа действует до следующего понедельника.

Отмечается, что на решение «Барселоны», помимо трансфера Энтони Гордона из «Ньюкасла», повлияли слабая игра Рэшфорда в обороне, возраст Маркуса и его высокая зарплата. Решающим стало мнение главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика.

В сезоне-2025/26 Рэшфорд провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и 14 ассистами. Статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.