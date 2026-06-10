Тренер "Сочи" высказался о возможном уходе полузащитника Коваленко

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о возможном трансфере полузащитника команды Александра Коваленко в топ-клуб.

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"Будет легче, чем в "Зените" с Венделом. Хотел бы, чтобы он и "Сочи" помогал. И считаю, Коваленко полезно было бы еще один сезон провести от начала до конца. Он по-прежнему формируется. Путь через ошибки ему еще предстоит — вопрос, в каком клубе", - сказал Осинькин.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что интерес к 23-летнему полузащитнику "Сочи" проявляют московский "Локомотив" и "Краснодар".

Коваленко перешел в "Зенит" летом 2023 года и провел в клубе один сезон. За сине-бело-голубых футболист отыграл 380 минут в 14 матчах и отметился одной голевой передачей.