«Реал» сообщил о назначении Моуринью на пост главного тренера

Мадридский «Реал» официально объявил о назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера. Об этом сообщается на сайте сливочных.
Контракт 63-летнего специалиста с мадридским клубом рассчитан на три года. Финансовые условия соглашения не уточняются. Португалец присоединится к команде 13 июля — в день начала предсезонной подготовки.
Ранее «Бенфика» cообщила об уходе Моуринью в «Реал». В лиссабонском клубе отметили, что испанская команда выплатила 15 миллионов евро за уход специалиста.
Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами тренер выиграл чемпионат Испании, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.
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