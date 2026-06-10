"Крылья Советов" продлили контракт с тренером

Сергей Булатов продолжит работу в Самаре.

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"Крылья Советов" продлили трудовые отношения с главным тренером Сергеем Булатовым. Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2027/28.

Булатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера 1 апреля 2026 года, а 28 апреля утвержден в должности. За это время он руководил командой в восьми матчах, в которых одержал три победы и дважды сыграл вничью.

По итогам сезона самарцы финишировали на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ и избежали попадания в зону стыковых матчей.