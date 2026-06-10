"Крылья Советов" продлили контракт с тренером

Официально: "Крылья Советов" продлили контракт с главным тренером
Сергей Булатов продолжит работу в Самаре.
"Крылья Советов" продлили трудовые отношения с главным тренером Сергеем Булатовым. Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2027/28.
Булатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера 1 апреля 2026 года, а 28 апреля утвержден в должности. За это время он руководил командой в восьми матчах, в которых одержал три победы и дважды сыграл вничью.
По итогам сезона самарцы финишировали на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ и избежали попадания в зону стыковых матчей.