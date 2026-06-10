Двое игроков покинули «Оренбург»

Голкипер Николай Сысуев и полузащитник Степан Оганесян покинули «Оренбург» на правах свободных агентов, сообщает пресс‑служба уральцев.

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В конце мая Российский футбольный союз (РФС) сообщал, что Сысуев оштрафован и дисквалифицирован на два месяца. Санкции были наложены в связи с неисполнением футболистом двух предыдущих решений палаты по договору о посреднических услугах. Двухмесячная дисквалификация действует в соревновательный период в турнирах, проводимых под эгидой РФС.

24‑летний Оганесян сыграл в 79 матчах за «Оренбург» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету 27‑летнего Сысуева 60 игр за уральцев, в которых он пропустил 94 мяча и 13 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В завершившемся сезоне «Оренбург» занял 12‑е место в турнирной таблице чемпионата России.