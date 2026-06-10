Стало известно, кто будет готовить "Пари НН" к новому сезону

Стало известно, кто будет готовить команду к новому сезону.

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По итогам серии консультаций и собеседований с другими кандидатами, руководством "Пари НН" было принято решение о продлении контракта с Вадимом Гараниным. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Гаранин присоединился к команде в конце апреля. Новый контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2026/27.

Нижегородцы финишировали на 15-м месте в турнирной таблице по итогам минувшего чемпионата и вылетели из РПЛ. Новый сезон подопечные Гаранина начнут в Первой лиге.