Стало известно, кто будет готовить "Пари НН" к новому сезону

В "Пари НН" вынесли решение по главному тренеру
Стало известно, кто будет готовить команду к новому сезону.
По итогам серии консультаций и собеседований с другими кандидатами, руководством "Пари НН" было принято решение о продлении контракта с Вадимом Гараниным. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Гаранин присоединился к команде в конце апреля. Новый контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2026/27.
Нижегородцы финишировали на 15-м месте в турнирной таблице по итогам минувшего чемпионата и вылетели из РПЛ. Новый сезон подопечные Гаранина начнут в Первой лиге.