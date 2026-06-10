Европейские клубы заинтересованы в Кисляке

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку, ЦСКА оценивает своего футболиста в € 25 млн и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцио Лепоре в социальной сети X.

За первую команду ЦСКА Кисляк играет с января 2024 года. В завершившемся сезоне хавбек провёл 42 матча на клубном уровне, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт Кисляка с армейцами рассчитан до конца июня 2029 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 25 млн.