Защитник вернется из «Ахмата» в «Спартак»

Защитник Даниил Хлусевич после окончания арендного соглашения вернется из «Ахмата» в «Спартак», сообщает пресс‑служба грозненского клуба.

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Хлусевичу 25 лет. За «Ахмат» футболист выступал с 18 февраля 2026 года. За грозненцев он провел восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Также после окончания арендного соглашения команду покидает защитник Джамалутдин Абдулкадыров. Он возвращается в московский ЦСКА.

Абдулкадырову 21 год. За «Ахмат» футболист выступал с 19 февраля 2026 года. Он провел три матча в составе грозненцев и не отметился результативными действиями.

«Ахмат» в сезоне‑2025/26 РПЛ набрал 37 очков и финишировал на девятой строчке в турнирной таблице.