Гендиректор «Пари НН» прокомментировал слухи о финансовых трудностях

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Михаил Вельмужов прокомментировал ситуацию в клубе на фоне появившихся сообщений о возможных финансовых трудностях.
«Официально заявляю, что никаких задолженностей по заработной плате в БК «Пари Нижний Новгород» нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок. Инсайд оказался, скажем так, из тех, что живут своей жизнью и с реальностью не пересекаются от слова совсем»», – приводит слова Вельмужова пресс‑служба клуба.
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Степанова о выборах главы FIS: «Если Элиаш сохранит свой пост, реформы продолжатся. А если нет, то лыжному спорту придет конец в ближайшие пять лет»
Гендиректор «Пари НН» опроверг информацию о задолженностях по зарплате
Ташуев о «Краснодаре»: «Были в миллиметрах от двух титулов. Для меня это родная команда – я был основоположником стиля, выводил их в РПЛ. Сказал Хашигу: «Нормальный сезон, не переживайте»
Степанова о выборах главы FIS: «Если Элиаш сохранит свой пост, реформы продолжатся. А если нет, то лыжному спорту придет конец в ближайшие пять лет»
Гендиректор «Пари НН» опроверг информацию о задолженностях по зарплате