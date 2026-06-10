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Гендиректор «Пари НН» опроверг информацию о задолженностях по зарплате

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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Михаил Вельмужов прокомментировал ситуацию в клубе на фоне появившихся сообщений о возможных финансовых трудностях.

Гендиректор «Пари НН» прокомментировал слухи о финансовых трудностях
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«Официально заявляю, что никаких задолженностей по заработной плате в БК «Пари Нижний Новгород» нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок. Инсайд оказался, скажем так, из тех, что живут своей жизнью и с реальностью не пересекаются от слова совсем»», – приводит слова Вельмужова пресс‑служба клуба.
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