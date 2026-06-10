Миранчук высказался об отсутствии предложений из РПЛ

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что у него не было вариантов возвращения в Мир РПЛ в последние годы.

— А сколько раз за эти годы тебя пытались вернуть в РПЛ?

— Насколько мне известно, никто не звонил, не предлагал. Это же не просто так тоже. За меня надо заплатить деньги.

— Знаю, как минимум пару команд, которые всегда хотят Алексея Миранчука.

— [Предложения] именно от клуба РПЛ мне такого не было. Если бы, может быть, как-то я какую-то свою удочку закинул или там проявил желание именно вот рассмотреть эти варианты, наверное, может быть, что-то и появилось бы. Не знаю что, но, может быть, что-то и вышло бы, — сказал Миранчук в интервью на YouTube-канале Nobel.