«Байер» завершил сделку по трансферу вундеркинда «Герты»

«Байер» завершил трансфер 16-летнего полузащитника берлинской «Герты» Кеннета Эйхорна. Молодой футболист прошёл медицинское обследование и подписал контракт с леверкузенским клубом.

Трансфер осуществлён через активацию опции выкупа в размере 9 млн евро. Соглашение рассчитано до июня 2031 года. По сообщениям немецких СМИ и инсайдера Флориана Плеттенберга, интерес к Эйхорну проявляли «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако игрок выбрал проект «Байера».

Эйхорн — воспитанник «Герты». В прошлом сезоне он дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 16 лет и 14 дней, став самым молодым игроком в истории Второй Бундеслиги. Позже он стал и самым молодым автором гола в турнире. В активе полузащитника 19 матчей за основную команду берлинцев во всех турнирах, в которых он забил 2 мяча и получил 7 жёлтых карточек.